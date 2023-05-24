Путин указал на "двойные стандарты" украинской политики
Путин: Украина называет Россию агрессором, при этом кассируя деньги за транзит российских ресурсов
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МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина, несмотря на то, что называет Россию агрессором, кассирует деньги за транзит российских энергоресурсов.
"Две нитки газопровода через Украину: Украина одну из них закрыла. Не мы же это сделали. Кстати говоря, по второй нитке мы же поставляем газ в Европу, а Украина, несмотря на то, что называет нас агрессором, благополучно кассирует деньги за транзит", — сказал он в своем выступлении на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума.
https://1prime.ru/energy/20230524/840674670.html
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