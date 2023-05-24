МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина, несмотря на то, что называет Россию агрессором, кассирует деньги за транзит российских энергоресурсов. Власти Украины сообщили о получении нового транша финансовой помощи от ЕС

"Две нитки газопровода через Украину: Украина одну из них закрыла. Не мы же это сделали. Кстати говоря, по второй нитке мы же поставляем газ в Европу, а Украина, несмотря на то, что называет нас агрессором, благополучно кассирует деньги за транзит", — сказал он в своем выступлении на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума.