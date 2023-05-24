МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в четверг на саммите ЕврАзЭС будут приняты решения в том числе по дальнейшей интеграции и взаимодействию в энергетике. Глава Минтранса рассказал о поставках для строительства МТК "Север — Юг"

"Завтра вместе с присутствующими здесь лидерами государств пятерки проведем очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета, примем решения по дальнейшему углублению интеграции, сосредоточимся на вопросах обеспечения энергетической и продовольственной безопасности, технологической и финансовой независимости, ускорения цифровой трансформации, устранения регуляторных и торговых барьеров, развития транспортной инфраструктуры", — сказал он, выступая на пленарном заседании Второго евразийского экономического форума.

Путин еще раз подчеркнул, что РФ высоко ценит заинтересованность всех партнеров по ЕврАзЭС в выстраивании сотрудничества. "Уверен, что накопленный нами интеграционный опыт может быть использован для развития существующих и создания новых форматов взаимодействия на всем пространстве евразийского региона, да и в мире в целом", — отметил он.

Глава государства также заявил, что Россия рассчитывает на скорейшее завершение подготовки документов по маршруту "Север-Юг".

По его словам, на днях Россия и Иран подписали соглашение о прокладке участка железной дороги Решт — Астара, что позволит связать российские порты на Балтике и северных морях с иранскими портами на побережье Персидского залива и Индийского океана.

"Строительство новой ветки начинается уже в текущем году. Взаимодействие в контексте создания этого коридора ведется в тесном партнерстве с Азербайджаном, и мы рассчитываем на скорейшее завершение подготовки и подписания соответствующих документов в трехстороннем формате с участием азербайджанской стороны, а именно соглашения о сотрудничестве по развитию железнодорожной инфраструктуры и грузовых перевозок по маршруту "Север-Юг", — сказал Путин.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что Москва придает большое значение созданию новых логистических цепочек.

"Особо упомяну ситуацию в транспортно-логистической сфере. Очевидно, что сегодня возросла актуальность выстраивания новых устойчивых логистических цепочек и ускоренного развития международных маршрутов. Этой работе мы придает большое значение, как в рамках ЕврАзЭС, так и за его пределами, в том числе по проекту коридора "Север-Юг", — сказал он.

Наконец, президент отметил, что роль Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в современном мире растет, объединение вызывает интерес за рубежом.

"Столь широкий состав присутствующих в этом зале, официальных лиц, предпринимателей, экспертов, представителей общественных организаций из стран "пятерки" и других государств говорит о том, что роль этого объединения повышается, растет, говорит о быстро меняющемся мире, об успешном развитии евразийской интеграции и о том растущем интересе, который наша организация вызывает за рубежом", — сказал он.

Путин также назвал тему форума – "Евразийская интеграция в многополярном мире" — весьма актуальной, объяснив это тем, что она охватывает наиболее важные вопросы, стоящие сегодня перед ЕАЭС, связанные с созданием благоприятных условий для экономик стран-участниц и развитием сотрудничества на всем пространстве Евразии.

РИА Новости выступает информационным партнером Евразийского экономического форума.