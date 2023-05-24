МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Сетевой комплекс играет значимую роль в формировании объединенного рынка электроэнергии Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и готов к совместной работе, заявил в рамках второго Евразийского экономического форума генеральный директор "Россетей" Андрей Рюмин.

По его словам, главной целью общего рынка является обеспечение стабильности энергосистем стран евразийской "пятерки" с учетом задач долгосрочного экономического роста. Также углубление связей позволит хеджировать риски без дублирования инвестиций и будет способствовать укреплению энергетической безопасности.

"Решение этих задач невозможно без активного участия сетевых компаний государств ЕАЭС, включая "Россети". Ведь именно от развития сетей зависят технические возможности для формирования единого рынка при сохранении надежности национальных энергосистем. На сегодня инфраструктура полностью готова, также создана система коммерческого учета электроэнергии", — сказал Рюмин.

В последние годы Группа "Россети" реализовала ряд крупных проектов, которые могут быть в перспективе востребованы в рамках объединенного рынка: комплекс мероприятий по повышению надежности связей энергосистем Центра и Северо-Запада России, строительство нового центра питания на Северном Кавказе — подстанции 500 кВ "Алания", реконструкция участвующей в перетоках с Казахстаном подстанции 220 кВ "Орская" и другие.

"Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, которые работают в 78 регионах России. В состав Группы "Россети" входят такие ДЗО как "ФСК — Россети", "Россети Юг", "Россети Тюмень", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Сибирь" и другие.