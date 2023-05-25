МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Энергетический кризис в Европе усилился из-за стремления политиков в Брюсселе достичь своих "зеленых" целей, считает издание Spiked. "Купите йод": на Западе ужаснулись словами Зеленского о сигнале России

По мнению авторов статьи, вместо того, чтобы улучшить выработку энергии в регионе, чиновники Евросоюза только пытаются сократить энергопотребление, заставляя жителей мерзнуть и мыться в холодной воде. Это провоцирует деиндустриализацию и снижению качества жизни в Европе.

"Из-за одержимости Брюсселя "нулевыми выбросами" Европа сделается беднее, холоднее и мрачнее", — говорится в статье.

Как заявила в начале мая глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, странам региона удалось достичь "удивительный прогресс" в движению по "зеленому курсу". Только прогрессом это называть, по мнению обозревателя, странно.

Однако навязчивое стремление Евросоюза к зеленой энергетике не только вредит бизнесу, заставляя платить больше за необходимое сырье, транспортировку (ведь на перевоз товаров и грузов тоже тратятся энергоресурсы), но и усугубляет энергокризис. Главной бедой автор называет попытки сократить потребление за счет бизнеса и населения. Вместо этого, считает он, нужно улучшить выработку энергии, простимулировав либо напрямую, либо через субсидии производителей.

Пугая так называемой климатической катастрофой, Брюссель умалчивает о необходимости оптимизировать добычу угля или газа. Что касается нежелания политиков строить новые ядерные реакторы, то, считает автор, никто не желает считаться с теми последствиями, которыми обернется это решение. "Ведь все это крайне необходимо, чтобы на континенте не потух свет", — отметил он.

Страны-члены ЕС уже начали роптать: президент Франции Эммануэль Макрон забеспокоился насчет влияния "зеленых" правил ЕС на поставки энергии в его страну. Это связано с тем, что в основном Франция — страна, использующая ядерную энергию. И таких недовольных ситуацией стран становится все больше, предупреждает обозреватель.