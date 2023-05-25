БУДАПЕШТ, 25 мая — ПРАЙМ. Еврокомиссия одобрила изменения в венгерско-российские контракты о строительстве и финансировании новых блоков атомной электростанции "Пакш" для ускорения процесса завершения инвестиций в проект и введения объектов в эксплуатацию в начале 2030-х годов. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Египетский министр рассказал о ходе строительства АЭС "Эль-Дабаа"

"Мы вчера получили от Еврокомиссии "зеленый свет", Еврокомиссия и Евросоюз одобрили изменение в контракты и о финансировании, и о строительстве новых блоков АЭС "Пакш". Поэтому возможной становится значительное ускорение инвестиций в "Пакш". С изменением договоров и одобрением Евросоюза возможным становится введение в эксплуатацию блоков уже в самом начале следующего десятилетия", — отметил министр.

Сийярто заявлял по итогам переговоров с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым в Москве об изменениях в контрактах на строительство АЭС "Пакш-2", которые затронут строительство и финансирование.