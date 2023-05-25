С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — ПРАЙМ. АЭС "Аккую", которую "Росатом" строит в Турции, будет безопасно работать даже при волнах высотой 6,5 метра, сообщил первый заместитель генерального директора, директор блока по развитию и международному бизнесу "Росатома" Кирилл Комаров. СМИ: Турция получила отсрочку до 2024 года по оплате российского газа

"В нашем турецком проекте заложена вероятность повышения уровня Мирового океана, вызванного глобальным потеплением. Именно поэтому мы расположили нашу станцию на уровне 10,5 метров над уровнем моря. Даже если море существенно поднимется, при расчетной максимальной высоте волны около 6,5 метров, которая по расчетам учёных (может возникнуть) один раз в 10 тысяч лет, станция останется безопасной и будет спокойно работать", — сказал он в ходе Невского международного экологического конгресса (НМЭК).

Как отметил Комаров, четыре энергоблока АЭС "Аккую" обеспечат "чистой электроэнергией" более 15 миллионов человек, что составляет около 18% населения Турции.

"В результате реализации этого проекта до 48% в Турции вырастет доля низкоуглеродных источников энергии. Вклад в экономию выбросов составит порядка 18 миллионов [тонн] парниковых газов ежегодно", — добавил Комаров.

Ранее в конце апреля генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев сообщал, что первый энергоблок АЭС "Аккую", строящейся в Турции "Росатомом", уже находится в высокой степени готовности. По его словам, успеху стройки не помешала ни пандемия, ни политическое давление.