Ответственный за российский регион управленец Wintershall Dea уйдет с поста
Ответственный за российский регион управленец Wintershall Dea покинет свой пост
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МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Один из членов управляющего совета немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea, который отвечал в том числе за российский регион, уходит с поста, следует из пресс-релиза компании.
"Тило Виланд с 30 июня 2023 года покидает пост члена правления Wintershall Dea AG, ответственного за регион Россия, Латинская Америка и транспорт, по взаимному согласию с наблюдательным советом", — говорится в сообщении.
Компания отмечает, что данной позиции больше не будет. В управленческом составе Wintershall Dea останутся только четыре человека.
Тило Виланд с 1999 года занимал различные должности в Wintershall Dea и в совместном российско-германском предприятии Wingas. С 2015 года он является членом правления компании Wintershall Dea.
Wintershall Dea — крупнейшая в Европе частная нефтегазовая компания. Работает в Северной Европе, России, Латинской Америке, Ближнем Востоке и Северной Африке. Была образована в 2019 году в результате слияния нефтегазовых активов немецкой BASF и LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана. В январе текущего года компания сообщила о решении полностью уйти из России. Отметила, что рассматривает все юридические возможности сделать это с минимальным ущербом.
https://1prime.ru/energy/20230525/840685968.html
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