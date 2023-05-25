МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Один из членов управляющего совета немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea, который отвечал в том числе за российский регион, уходит с поста, следует из пресс-релиза компании. В Германии заявили, что энергетический кризис в стране еще не окончен

"Тило Виланд с 30 июня 2023 года покидает пост члена правления Wintershall Dea AG, ответственного за регион Россия, Латинская Америка и транспорт, по взаимному согласию с наблюдательным советом", — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что данной позиции больше не будет. В управленческом составе Wintershall Dea останутся только четыре человека.

Тило Виланд с 1999 года занимал различные должности в Wintershall Dea и в совместном российско-германском предприятии Wingas. С 2015 года он является членом правления компании Wintershall Dea.

Wintershall Dea — крупнейшая в Европе частная нефтегазовая компания. Работает в Северной Европе, России, Латинской Америке, Ближнем Востоке и Северной Африке. Была образована в 2019 году в результате слияния нефтегазовых активов немецкой BASF и LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана. В январе текущего года компания сообщила о решении полностью уйти из России. Отметила, что рассматривает все юридические возможности сделать это с минимальным ущербом.