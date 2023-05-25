МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Россия видит серьезную поддержку со стороны Китая в действиях РФ по обеспечению безопасности на Запорожской АЭС, сообщил журналистам генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. "Росатом": АЭС "Аккую" останется безопасной даже при шестиметровых волнах

Ранее генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев в Пекине встретился с руководителем Агентства по атомной энергии Китая Чжан Кэцзянем, они обсудили текущие проекты и перспективы сотрудничества в области мирного атома.

"Одновременно мы проинформировали коллег о положении дел на запорожской АЭС. Понятно, что и Китай, и особенно атомное сообщество КНР интересует реальное положение дел, мы в деталях проинформировали о том, как идет работа, что делается для обеспечения безопасности атомной станции, как организуется жизнь и социальная инфраструктура в Энергодаре. Мы увидели серьезную поддержку со стороны китайских партнеров в наших действиях по обеспечению безопасности Запорожской атомной станции", — сказал Лихачев на полях Невского международного экологического конгресса.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.

Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.