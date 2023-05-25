МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. МАГАТЭ находится на финальной стадии разработки плана обеспечения безопасности Запорожской АЭС, сообщил журналистам генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. Запорожские власти назвали призывы к России покинуть ЗАЭС абсурдом

Ранее генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в Пекине обсудил с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси вопросы безопасности Запорожской АЭС.

"С одной стороны, переговоры (были – ред.) традиционные, когда мы обмениваемся оценками происходящего, корректируем совместные планы, с другой стороны мы понимаем, что МАГАТЭ и руководство в лице Гросси находятся на финальной стадии подготовки плана обеспечения безопасности Запорожской АЭС", — сказал Лихачев на полях Невского международного экологического конгресса.

По его словам, "Росатом" поддерживает действия МАГАТЭ, направленные на обеспечение безопасности Запорожской АЭС.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.

Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.