КИШИНЕВ, 25 мая — ПРАЙМ. Оператор рынка электроэнергии в Румынии (OPCOM), с помощью которого будет осуществляться торговля электроэнергией, планирует зарегистрировать филиал в Молдавии уже этим летом, а начать работу со следующего года, сообщил глава молдавского минэнерго Виктор Парликов. СМИ: транспортные компании готовы заблокировать дороги в Румынии

Ранее румынский кабмин утвердил меморандум о взаимопонимании между правительствами Румынии и Молдавии для реализации проектов, необходимых для соединения сетей природного газа и электричества в двух странах. Теперь этот меморандум должны утвердить и в Молдавии.

"По тому графику, который мы согласовали, предполагаю, что оператор будет зарегистрирован в Молдове уже этим летом. А со следующего года он начнет уже работу – одновременно и на рынке, что называется, электроэнергии на каждый следующий день, почасовой (почасовой баланс потребления электроэнергии на каждый следующий день – ред.), но также на рынке внутриденном, то есть почасовой, каждый день какая будет цена", — сказал он в интервью порталу Lisa.md.

По его словам, оператор рынка электроэнергии из Румынии появится в Молдавии с фактически готовыми продуктами и софтом, что позволит республике развить энергетический рынок быстрее в отличие от большинства других стран, где этот процесс длился годами.

Правительство Румынии ранее утвердило меморандум о взаимосвязи сетей природного газа и электроэнергии с Молдавией. Документ предусматривает сотрудничество в областях электроэнергетики, поставок природного газа, а также ядерной энергетики.