ВАШИНГТОН, 25 мая — ПРАЙМ. Грузия осуществляет импорт электроэнергии из России, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, находясь в поиске локальных ресурсов, заявил РИА Новости глава департамента энергетической политики и инвестиционных проектов министерства экономики и устойчивого развития Грузии Джубо Турашвили. ЕС сожалеет о решении Грузии возобновить авиасообщение с Россией

"Все страны пытаются определить свои локальные ресурсы. Поэтому, что касается импорта электричества, то это имеющиеся у нас фактические обстоятельства и мы это делаем", — сообщил он на полях Транс-Каспийского форума в Вашингтоне.

В июне 2022 года председатель Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) Давид Нармания заявил, что Грузия будет продолжать импортировать электроэнергию из России из-за ее низкой стоимости по сравнению с электроэнергией из Турции и Азербайджана. Он отмечал, что исходя из сенситивности тарифов, у Тбилиси "нет роскоши отказаться от сравнительно дешевой российской энергии, исходя из политических причин".