БРЮССЕЛЬ, 26 мая — ПРАЙМ. Низкие цены на газ в Европе носят сезонный характер, осенью они вырастут, но не так сильно, как в прошлом году, заявил РИА Новости профессор Брюссельского свободного университета и эксперт в области энергетической геополитики Самуэль Фурфари. Польша намерена закрыть границу для грузовиков с российскими номерами

Биржевые цены на газ в Европе снижались с конца прошлого года, пока 25 мая впервые за два года не опустились ниже 300 долларов за тысячу кубометров, что более чем в 13 раз ниже рекордных значений первых дней весны прошлого года – 3892 доллара за тысячу кубометров.

"Нынешний низкий уровень цен на газ носит, прежде всего, сезонный характер. После лета цены в Европе снова вырастут, но меньше, чем в прошлом году, так как на континенте постепенно создаются новые площадки поставок", — заявил эксперт.

По его мнению, энергетическая ситуация в Европе будет оставаться сложной в течение ближайших 4-5 лет, в краткосрочной перспективе можно ожидать больших колебаний цен, но постепенно ситуация будет улучшаться, поскольку газ станет более доступным в мире. При этом европейским странам необходимо восстановить свои газовые запасы для следующей зимы, но сложнее всего это будет сделать Германии, отметил эксперт.

"Как и ожидалось, с наступлением весны и повышением температуры спрос на отопительный газ снижается. Более того, все европейские страны бросились убеждать население экономить энергию… В результате потребление газа снизилось, в основном потому, что люди уменьшили уровень отопления, а зима была мягкой", — пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что самым дешевым решением был мазут, но его использование при обогреве не поощрялось из-за борьбы с глобальным потеплением, однако цена на него также стремительно росла, как и на дрова и паллеты.

Фурфари указал на то, что российский газ по-прежнему поступает в Европу с юга и с востока, но на долю российских поставок сегодня приходится лишь 10% европейского потребления, тогда как в 2021 году этот показатель превышал 40%. В отличие от нефти газ трудно транспортировать не по трубопроводу, и решением проблемы является строительство газовых терминалов для сжижения и разжижения, а также СПГ-танкеров, которые строятся 5 лет, сейчас их 580, добавил эксперт.

"В принципе, газа в мире много, достаточно, чтобы удовлетворить потребности человечества. Огромные инвестиции вкладываются в разработку существующих газовых месторождений на Ближнем Востоке, в Африке, Тихоокеанском регионе и США. В среднесрочной и долгосрочной перспективе мы являемся свидетелями большого изменения парадигмы с развитием использования и транспортировки СПГ, отказа от трубопроводных поставок", — заключил эксперт.

Стоимость газа на европейской бирже опускалась из-за достаточных запасов в подземных газохранилищах в Евросоюзе, а также тёплой и ветреной погоды и мер экономии, которые позволили значительно сократить потребление голубого топлива. Однако, несмотря на снижение, газовые котировки в полтора-два раза превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе − с 1996 года.

Цены на газ на европейском рынке ощутимо выросли весной 2021 года. Тогда котировки колебались в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью − уже тысячу долларов. Зимой 2021-2022 года цены перешагнули порог в 2000 долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки.