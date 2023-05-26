МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Стоимость ближайших фьючерсов на газ в Европе по итогам торгов в пятницу опустились почти на 3%, до 275 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Путин поддержал продление моратория для участников ВЭД

Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 269,4 доллара за тысячу кубометров (−4,8%). Ценовой максимум составил 286,3 доллара (+1,2%), минимум – 263,2 доллара (–7%). Последние фьючерсы торговались по 275 долларов (–2,8%). Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего торгового дня − 282,9 доллара за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе снижались с конца прошлого года, пока 25 мая впервые за два года не опустились ниже 300 долларов за тысячу кубометров, что более чем в 13 раз ниже рекордных значений первых дней весны прошлого года – 3892 доллара за тысячу кубометров.

Стоимость газа на европейской бирже опускалась из-за достаточных запасов в подземных газохранилищах в Евросоюзе, а также тёплой и ветреной погоды и мер экономии, которые позволили значительно сократить потребление голубого топлива. Однако, несмотря на снижение, газовые котировки в полтора-два раза превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе − с 1996 года.

Цены на газ на европейском рынке ощутимо выросли весной 2021 года. Тогда котировки колебались в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью − уже тысячу долларов. Зимой 2021-2022 года цены перешагнули порог в 2000 долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки.