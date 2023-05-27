СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая — ПРАЙМ. Киевские власти сорвали ротацию представителей мониторинговой миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Запорожские власти назвали призывы к России покинуть ЗАЭС абсурдом

Миссия находится на АЭС с сентября прошлого года. С тех пор было проведено семь ротаций представителей миссии, последняя — в конце апреля.

"Изначально ротация должна была состояться 25 мая, затем по просьбе Киева была перенесена на 26-е и в итоге сорвана украинской стороной. К нам должны были прибыть три инспектора МАГАТЭ из Аргентины, Ирландии и Марокко. Режим Зеленского накануне приезда миссии отдал приказ подвергнуть массированному обстрелу из тяжелых видов вооружений город Васильевку, через которую пролегает привычный маршрут мониторинговой миссии", — сказал Рогов.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.