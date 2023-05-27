МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Нет сомнений, что проект строительства АЭС "Аккую" реализуют в соответствии со всеми необходимыми стандартами качества и в срок, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон. Обвал золотовалютных резервов ЦБ Турции грозит курсовым шоком, пишут СМИ

Он подчеркнул, что постройка четырех энергоблоков станции идет быстрыми темпами с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

"У российских профильных структур есть богатый опыт решения задач любой сложности, имеются необходимые компетенции вкупе с талантом, умениями и квалификацией атомщиков, чтобы дать адекватный ответ на попытки ущемления наших интересов. Нет сомнений, что проект АЭС "Аккую" будет реализован в соответствии со всеми требуемыми стандартами качества, физической безопасности и в срок", — пояснил дипломат.

Ранее Россия и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на энергоблок №1 АЭС "Аккую", "Росатом" передал Минэнерго Турции сертификат на топливо, разрешение на это дал президент России Владимир Путин. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана станция позволит стране экономить 1,5 миллиарда долларов в год на импорте газа.

Строящаяся с участием России АЭС "Аккую" — первая атомная электростанция в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков, которые оснастят передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200, станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Кроме того, это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй — владей — эксплуатируй". Его стоимость — порядка 20 миллиардов долларов. "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.

Строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" началось в апреле 2018 года, второго — в апреле 2020-го, третьего — в марте 2021-го, четвертого — в июле 2022-го.

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