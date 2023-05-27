МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Цена на электроэнергию для украинцев может вырасти с 1 июня на 100%, а воды — на 30%, из-за необходимости покрытия стоимости восстановления энергетической инфраструктуры, сообщило издание "РБК-Украина". В Китае назвали шаг России, от которого Украина "задрожит от страха"

"С 1 июня на Украине ожидается повышение тарифов на свет и воду. Планируют поднять цены на ряд жилищно-коммунальных услуг, но на данный момент официальных решений по данному вопросу еще нет", — говорится в материале.

"РБК-Украина" напомнило, что в апреле правительство Украины продлило действие льготных тарифов на электроэнергию до 1 июня 2023 года. Так, сегодня тарифы на электроэнергию для населения составляют 1,44 гривны/кВт.ч при потреблении до 250 кВт в месяц и 1,68 гривны/кВт.ч при потреблении более 250 кВт.

Дискуссии о необходимости пересмотра тарифа на свет идет уже не первый месяц. В национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), пояснили, что повышение тарифа для населения является "вынужденной мерой", которая поможет восстановить поврежденную энергосистему. Согласно данным комиссии, новая цена может составить до 2,88 грн/кВт.ч. Как сообщает издание, решение о повышении тарифов на воду на стадии разработки, предположительно, стоимость услуг на централизованное водоснабжение и водоотведение может вырасти на 30%.

Днем ранее НКРЭКУ официально внесла предложения по определению с 1 июня 2023 года единого тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей на уровне 2,88 гривны/кВт-час (с НДС) в рамках первого этапа корректировки цен, сообщило издание "Энергореформа".