МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Поставка электроэнергии из Словакии на Украину будет проходить в течение 28 мая, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". Маск резко отреагировал на заявление сенатора о пользе трат США на Украину

"Экспорт, как и вчера, не осуществляется. Импорт продлится из Словакии почти весь день, однако в вечерний пик потребления его объем незначителен", — сказано в сообщении компании в Telegram-канале.

"Укрэнерго" уточнила, что в субботу с 21.00 до 22.00 (совпадает с мск) для покрытия вечернего пика потребления энергосистема Украины принимала аварийную помощь от энергосистемы Румынии. Причиной стала недостаточность общей мощности украинских электростанций.

Компания в очередной раз призвала жителей Украины экономно использовать электроэнергию в вечерние часы, особенно с 19.00 до 22.00 (совпадает с мск) и переносить использование мощной техники с вечерних часов на утро, день или ночь для уменьшения нагрузки на энергосистему.

Ранее председатель правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщал, что летний сезон станет сложным периодом для украинской энергосистемы, уже сейчас наблюдается дефицит ресурсов.

Кроме того, ранее сообщалось, что Украина прекратила экспорт электроэнергии из-за необходимости обеспечить внутреннее потребление.