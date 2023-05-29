БРЮССЕЛЬ, 29 мая — ПРАЙМ. Еврокомиссия не выразила никаких возражений в ходе согласования поправок в контракты по АЭС "Пакш-2" в Венгрии с участием госкорпорации "Росатом", сообщил РИА Новости представитель ЕК. Венгрия не хочет, чтобы США ее поучали, заявил Орбан

"Еврокомиссия рассмотрела изменения в контракты, касающиеся проекта "Пакш-2", о которых венгерские власти, согласно договору "Евратом" (Европейское сообщество по атомной энергии — ред.), уведомили в прошлом месяце. Еврокомиссия не высказала никаких возражений и не требовала внесения изменений в предложенные поправки в контрактах. Ответ Комиссии строго ограничен ее компетенцией в соответствии с договором "Евратом", — сказал он и пояснил, что "изменения, о которых было уведомлено, касаются контракта на строительство, а также финансирования АЭС "Пакш-2" между Венгрией и Россией".

"Любые дальнейшие изменения в контрактах в будущем также должны согласовываться (с Еврокомиссией – ред.)", — сказал источник.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после визита в Москву и переговоров с главой госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым заявил, что контракты на строительство АЭС "Пакш-2", касающиеся финансирования и строительства, изменены и будут представлены на согласование в Еврокомиссию. По данным венгерской стороны, Еврокомиссия одобрила изменения 24 мая. По словам Сийярто, благодаря тому, что Еврокомиссия одобрила изменения в контракты в течение месяца, шансы на запуск новых двух блоков АЭС в Венгрии в начале 2030-х остаются реальными.

Кроме того, источник сообщил, что ЕК в своем ответе властям Венгрии по согласованию изменений в контракты на строительство и финансирование проекта атомной электростанции "Пакш-2 указала, что при реализации проекта важно соблюдать санкционную политику Евросоюза против России, а также указала, что проект не способствует достижению цели ЕС на снижение энергетической зависимости от России.

"В своем ответе венгерским властям Еврокомиссия напомнила Венгрии, что продолжение реализации соглашений и контрактов в рамках "Пакш-2" не способствует цели ЕС по снижению энергетической зависимости от России и по диверсификации энергетических источников", — сказал он и указал, что для ЕК "важно, чтобы на протяжении реализации соглашений (по проекту "Пакш-2" — ред.) Венгрия обеспечивала соблюдение санкционной политики Евросоюза".