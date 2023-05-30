МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Правительство Украины утвердило увеличение с 1 июня тарифа на электроэнергию для населения, сообщило издание "Экономическая правда" со ссылкой на собственный источник в правительстве. МВФ повысил прогноз по ВВП Украины на 2023 год

Ранее глава украинской национальной комиссии, занимающейся госрегулированием в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константин Ущаповский заявил, что тарифы на электроэнергию на Украине могут вырасти вдвое для качественного восстановления энергетической инфраструктуры и подготовки к отопительному сезону.

"Кабмин утвердил повышение с 1 июня тарифа на электроэнергию для населения до 2,64 гривен/кВт-ч (0,07 долларов)", — сказано в сообщении издания в Telegram-канале.

Источник сообщил журналистам, что министр энергетики Герман Галущенко в срочном порядке внес постановление о повышении тарифа на электроэнергию для населения и его одобрили.

По данным издания, на Украине сейчас действуют три тарифа: два "социальных" для населения и один "рыночный" для бизнеса. Так, бытовые потребители, которые используют в месяц менее 250 кВт-ч, платят 1,44 гривны (0,03 доллара) за кВт-ч, кто больше — 1,68 гривны (0,04 доллара) за кВт-ч. Цена для юридических лиц, которая включает стоимость электроэнергии, НДС, тариф на распределение, передачу, диспетчеризацию и поставку, превышает 6 гривен (1,16 доллара) за кВт-ч.

Ранее украинское издание "Клименко тайм" со ссылкой на расчеты НКРЭКУ сообщало, что почти 150 миллиардов гривен (порядка 4 миллиардов долларов) придется компенсировать из госбюджета, если до конца года останется действующий тариф на свет для населения.