ООН, 30 мая — ПРАЙМ. Швейцария поддерживает пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС, предложенных гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, и призывает Москву и Киев исполнять их, заявил на заседании СБ ООН глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис. МАГАТЭ находится на финальной стадии разработки плана безопасности ЗАЭС

Во вторник в СБ ООН проходит заседание, на котором гендиректор МАГАТЭ представил свои принципы обеспечения безопасности Запорожской АЭС, в том числе запрет на стрельбу в сторону станции.

"Сегодня у нас есть возможность поддержать пять конкретных принципов защиты Запорожской АЭС. Пять принципов предотвращения ядерной катастрофы со всеми ее последствиями для населения и окружающей среды. Пять принципов обеспечения защиты гражданского населения", — сказал Кассис.

По его словам, Швейцария предлагает всем членам Совбеза поддержать пять принципов, предложенных МАГАТЭ. "В частности, мы предлагаем Российской Федерации и Украине полностью исполнять эти пять принципов и взять на себя обязательства по защите Запорожской АЭС", — добавил он. "Росатом" поддержал усилия МАГАТЭ по обеспечению безопасности на ЗАЭС

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.