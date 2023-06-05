БУДАПЕШТ, 5 июн — ПРАЙМ. Министр финансов Венгрии подписал одобренные Еврокомиссией поправки в договор о строительстве АЭС "Пакш-2", заявил Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе встречи с главой российской госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым. Венгрия и Азербайджан договорились о поставках газа

"Начинаем день с Алексеем Лихачеваым, генеральным директором "Росатома". Еврокомиссия одобрила поправки к контракту о расширении АЭС "Пакш", на прошлой неделе министр финансов (Венгрии) Михай Варга подписал изменение договора с венгерской стороны, на этой неделе ожидается также подписание министром финансов России (Антоном Силуановым)", — написал Сийярто в Facebook*.

Сийярто отметил, что одобрение ЕК поправок в договор о строительстве АЭС "Пакш-2" устраняет бюрократические препятствия для инвестиций в проект и ускоряет его завершение "с максимальным соблюдением всех правил ядерной безопасности".

"Два новых блока АЭС "Пакш" являются надежной, долгосрочной гарантией энергоснабжения и обеспечивают защиту программы снижения коммунальных расходов", — сказал он.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская