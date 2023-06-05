Минфин Венгрии подписал поправки в договор об АЭС "Пакш—2"
Сийярто: Минфин Венгрии подписал одобренные ЕК поправки в договор об АЭС "Пакш—2"
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БУДАПЕШТ, 5 июн — ПРАЙМ. Министр финансов Венгрии подписал одобренные Еврокомиссией поправки в договор о строительстве АЭС "Пакш-2", заявил Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе встречи с главой российской госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым.
"Начинаем день с Алексеем Лихачеваым, генеральным директором "Росатома". Еврокомиссия одобрила поправки к контракту о расширении АЭС "Пакш", на прошлой неделе министр финансов (Венгрии) Михай Варга подписал изменение договора с венгерской стороны, на этой неделе ожидается также подписание министром финансов России (Антоном Силуановым)", — написал Сийярто в Facebook*.
Сийярто отметил, что одобрение ЕК поправок в договор о строительстве АЭС "Пакш-2" устраняет бюрократические препятствия для инвестиций в проект и ускоряет его завершение "с максимальным соблюдением всех правил ядерной безопасности".
"Два новых блока АЭС "Пакш" являются надежной, долгосрочной гарантией энергоснабжения и обеспечивают защиту программы снижения коммунальных расходов", — сказал он.
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https://1prime.ru/energy/20230605/840757236.html
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