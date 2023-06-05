БУДАПЕШТ, 5 июн — ПРАЙМ. Некоторые государства и институты Евросоюза пытаются помешать сотрудничеству Венгрии и "Росатома" "неофициальными" санкциями, вопреки тому, что никаких ограничений в сфере атомной энергетики ЕС не принимал, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Минфин Венгрии подписал поправки в договор об АЭС "Пакш—2"

"В Евросоюзе санкции письменные, но кажется, что есть и неофициальные. Несмотря на то, что санкции ЕС не распространяются на ядерную промышленность, некоторые страны, некоторые органы, некоторые учреждения пытаются помешать сотрудничеству (Венгрии) с "Росатомом", — сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в соцсети Facebook*.

Глава венгерского МИД напомнил, что немецкое правительство до сих пор не выдало разрешения немецкой компании Siemens на поставку системы управления технологическими процессами на АЭС "Пакш", как того требует контракт. По словам Сийярто, ведутся переговоры о том, чтобы долю немецкой компании заменила французская Framatome.

"Установление энергобаланса — исключительная прерогатива стран-членов ЕС, так что никого не касается, будет ли Венгрия удовлетворять свой энергетический спрос атомной энергией, солнечной энергией или чем-то еще. В Европе 12 стран используют ядерную энергию, никакого вмешательства в то, в каком объеме Венгрия использует ядерную энергию, нет и быть не может… потому что, еще раз, нет никаких санкционных ограничений в этой сфере", — подчеркнул он.

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