АНКАРА, 7 июн — ПРАЙМ. Турция планирует начать производство электроэнергии на АЭС "Аккую" в течение года, пишет в среду газета Sabah со ссылкой на "дорожную карту" по энергетической политике страны. В Турции объяснили решение повысить плату за проход судов через проливы

Пуск реактора первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции намечен на 2024 год, сообщил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в конце апреля в рамках церемонии завоза ядерного топлива на площадку АЭС "Аккую".

"Планируется, что установленная мощность по электроэнергии превысит 135 тысяч мегаватт в 2028 году. Ожидается, что АЭС "Аккую" начнет производство электроэнергии в течение года", — пишет издание.

Сооружающаяся с участием России АЭС "Аккую" — первая атомная электростанция в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков, которые оснастят передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200, станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Кроме того, это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй — владей — эксплуатируй". Его стоимость — порядка 20 миллиардов долларов. "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.