МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Американский публицист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своей статье на сайте Substack высказал мнение, что участвовавшие в терактах на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" в Балтийском море разведчики США не были достаточно осведомлены и не не знали, что подорванные газопроводы предназначены для прокачки российского газа. Херш назвал причастность России к подрыву "Северных потоков" полной чушью

"Члены американской разведки, которым было поручено участвовать в одобренной (президентом США Джо) Байденом миссии по подрыву газопровода,…не знали, что газопроводы на 767 миль (около 1,2 тыс километра — ред.), которые им поручили подорвать, содержали российский природный газ. Возможно, секретная американская миссия обладала плохими разведданными", — говорится в материале.

Херш пояснил также, что канцлер Германии Олаф Шольц отдал распоряжение наполнить трубопроводы газом, чтобы иметь больше вариантов для маневра в случае, если бы "что-то пошло не так". Например, если бы Белый дом передумал бы подрывать "Северные потоки".

Журналист отметил, что американский президент Джо Байден своими решениями по отношению к "Северным потокам" не дал Шольцу возможности "увильнуть" от военной поддержки Украины.

В конце сентября прошлого года сразу на двух экспортных газопроводах, по которым российский газ поступает в страны Евросоюза, "Северный поток" и "Северный поток — 2", произошли подрывы. представители трех стран — Германии, Дании и Швеции — не исключили целенаправленной диверсии.