Минэнерго в подготовке к зиме учтет разрушение Каховской ГЭС
В Минэнерго призвали готовиться к зиме исходя из выбытия Каховской ГЭС из энергобаланса
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МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Подготовка к предстоящему осеннее-зимнему периоду должна проводиться исходя из выбытия Каховской ГЭС из энергобаланса, сообщило Минэнерго РФ.
Министр энергетики РФ Николай Шульгинов в ходе рабочей поездки в ДНР совместно с врио главы региона Денисом Пушилиным провёл совещание по вопросам функционирования топливно-энергетического комплекса новых субъектов РФ.
"В ходе совещания обсуждалась ситуация с Каховской гидроэлектростанцией. Николай Шульгинов подчеркнул, что при подготовке к ОЗП необходимо принимать во внимание выбытие ГЭС из энергобаланса", — говорится в сообщении министерства по итогам совещания.
https://1prime.ru/energy/20230607/840778383.html
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