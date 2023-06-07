МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Подготовка к предстоящему осеннее-зимнему периоду должна проводиться исходя из выбытия Каховской ГЭС из энергобаланса, сообщило Минэнерго РФ. Глава МАГАТЭ назвал ситуацию вокруг Каховской ГЭС серьезной

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов в ходе рабочей поездки в ДНР совместно с врио главы региона Денисом Пушилиным провёл совещание по вопросам функционирования топливно-энергетического комплекса новых субъектов РФ.

"В ходе совещания обсуждалась ситуация с Каховской гидроэлектростанцией. Николай Шульгинов подчеркнул, что при подготовке к ОЗП необходимо принимать во внимание выбытие ГЭС из энергобаланса", — говорится в сообщении министерства по итогам совещания.