МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Персонал Запорожской АЭС готов к сценарию с возможной потерей охлаждающей воды, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. Гросси предупредил о снижении уровня воды в резервуаре для охлаждения ЗАЭС

"Мы с первых дней работы Запорожской атомной станции просчитывали риск-сценарий, в том числе связанный с потерей необходимого количества воды. Поэтому и организационно, и технологически к этому решению персонал станции готов", — сказал Лихачев в эфире Пятого канала.

Ситуация на Запорожской АЭС, несмотря на подрыв киевским режимом Каховской ГЭС, не изменится в течение нескольких месяцев, считает представитель "Росатома".

"В горизонте, наверное, нескольких месяцев ситуация меняться не будет", — добавил он.