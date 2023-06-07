Глава "Росатома" оценил готовность персонала ЗАЭС к новым проблемам
Глава "Росатома": персонал ЗАЭС готов к сценарию с возможной потерей охлаждающей воды
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МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Персонал Запорожской АЭС готов к сценарию с возможной потерей охлаждающей воды, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Мы с первых дней работы Запорожской атомной станции просчитывали риск-сценарий, в том числе связанный с потерей необходимого количества воды. Поэтому и организационно, и технологически к этому решению персонал станции готов", — сказал Лихачев в эфире Пятого канала.
Ситуация на Запорожской АЭС, несмотря на подрыв киевским режимом Каховской ГЭС, не изменится в течение нескольких месяцев, считает представитель "Росатома".
"В горизонте, наверное, нескольких месяцев ситуация меняться не будет", — добавил он.
https://1prime.ru/energy/20230607/840778555.html
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