МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Подземные хранилища газа (ПХГ) в Европе заполнены на 70,5%, ветрогенерация в регионе опустилась до минимума с конца апреля – 8,3% в общем объеме выработки электроэнергии, следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE) и ассоциации Wind Europe. Назван объем подачи российского газа через ГИС "Суджа" 8 июня

По данным GIE, к утру 6 июня уровень запасов в ПХГ вырос на 0,21 процентного пункта – до 70,54% (+0,24 процентного пункта в предыдущий день). Сейчас в хранилищах почти 77,2 миллиарда кубометров газа. Целевой уровень к началу отопительного сезона – 90%.

Выработка ветровых электростанций (ВЭС) в Евросоюзе 7 июня составила 8,3% в общем объеме, что стало минимумом с 26 апреля, когда показатель опускался до 1,4%, следует из данных ассоциации Wind Europe. Среднегодовой показатель составляет около 15%. Снижение ветрогенерации – один из факторов, увеличивающих спрос на газ.

Биржевые цены на голубое топливо в Европе в четверг немного растут. По состоянию на 12.42 мск стоимость июльских (ближайших) фьючерсов по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) составляет 314 долларов (+7,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 291,3 доллара за тысячу кубометров.

Сейчас российский трубопроводный газ поставляется в Европу через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по "Турецкому потоку". "Газпром" подает газ через украинскую территорию через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" в объеме 40,8 миллиона кубометров на 8 июня. С 5 по 12 июня "Турецкий поток" находится на плановом техобслуживании, поставки по нему оставлены.