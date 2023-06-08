КИШИНЕВ, 8 июн — ПРАЙМ. Жителям Молдавии осталось оплачивать тарифные отклонения по газу до конца декабря, в лучшем случае — до октября, заявил глава "Молдовагаза" Вадим Чебан.

В конце апреля Чебан сообщил, что пересмотр тарифа на поставку газа для потребителей невозможен по причине накопленных за последний год тарифных отклонений, нестабильности рынка энергоносителей, а также возможной корректировки в ближайшие месяцы тарифов на распределение (эти тарифы не корректировались с 2018 года).

"Если цена еще будет понижаться, потому что это прогноз "Energocom", то, может быть, это максимум декабрь 2023 года. Более оптимистичный сценарий — это октябрь, ноябрь. То есть очень надеемся, что до начала отопительного сезона", — озвучил прогноз Чебан в эфире телеканала Rlive.

По его словам, высока вероятность и того, что к началу отопительного сезона тариф на газ может быть снижен еще раз.

В понедельник, 5 июня, Чебан в своем телеграм-канале сообщил, что компания "Молдовагаз" направила в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) запрос на снижение тарифа на поставку природного газа конечным потребителям по регулируемым ценам в 2023 году. Согласно проекту расчета, средний тариф на поставку природного газа предлагалось уменьшить на 36,8%. НАРЭ на заседании в среду пересмотрело тариф в пользу снижения — один куб газа для бытовых потребителей составит 16,73 лея (94 цента) без учета НДС.

В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Тарифы на газ в Молдавии выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию — почти в четыре раза.