МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Некоторые государства не гнушается ничем в ходе конкурентной борьбы на международном атомном рынке, Россия остается лидером в отрасли, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В Венгрии высказались против санкций на российскую атомную энергетику

Пресс-секретарь президента России отмечал, что недобросовестная конкуренция в атомной области вызывает обеспокоенность.

"Но мы отдаем себе отчет, что, к сожалению, целый ряд государств не гнушаются ничем в ходе конкурентной борьбы на международных рынках", — подверкнул Песков.

Он добавил, что отечественная атомная отрасль в условиях жесткой конкуренции стала мировым лидером.

Ранее Белый дом сообщал о новом экономическом партнерстве США и Великобритании, направленном на противодействие России в атомной сфере.