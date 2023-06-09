Песков рассказал о недобросовестной конкуренции в атомной отрасли
Песков заявил, что некоторые страны не гнушаются ничем при конкуренции в атомной отрасли
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МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Некоторые государства не гнушается ничем в ходе конкурентной борьбы на международном атомном рынке, Россия остается лидером в отрасли, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России отмечал, что недобросовестная конкуренция в атомной области вызывает обеспокоенность.
"Но мы отдаем себе отчет, что, к сожалению, целый ряд государств не гнушаются ничем в ходе конкурентной борьбы на международных рынках", — подверкнул Песков.
Он добавил, что отечественная атомная отрасль в условиях жесткой конкуренции стала мировым лидером.
Ранее Белый дом сообщал о новом экономическом партнерстве США и Великобритании, направленном на противодействие России в атомной сфере.
https://1prime.ru/energy/20230609/840791762.html
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