СОЧИ, 9 июн — ПРАЙМ. Минэнерго РФ после разрушения Каховской ГЭС ставит первоочередной задачей обеспечить энергоснабжение населения Херсонской области, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов журналистам в кулуарах Евразийского конгресса. Минэнерго в подготовке к зиме учтет разрушение Каховской ГЭС

Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. По данным экстренных служб на утро пятницы, в зонах затопления остаются свыше 22,2 тысячи жилых домов.

"Первоочередной задачей является разработка и реализация компенсационных мероприятий для обеспечения электроснабжения населения Херсонской области в связи с разрушением Каховской ГЭС", — сказал Шульгинов, комментируя вопрос, можно ли восстановить электростанцию и в какие сроки.

Шульгинов отметил, что требуется провести полноценное обследование гидротехнических сооружений и оборудования для определения объемов и сроков возможного восстановления энергообъекта. Также нужно обеспечить безопасность специалистов, которые будут проводить это обследование, потому что объект находится в непосредственной близости от зоны боевых действий, добавил министр.

"Поэтому тут важно не заниматься непрофессиональными рассуждениями на тему восстановления ГЭС", — заключил Шульгинов.

Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

"Нужно окончательно определить источники финансирования. Этот вопрос в проработке", — сказал он журналистам в кулуарах III Евразийского конгресса, отвечая на вопрос о том, на какой стадии сейчас находится проработка плана по строительству восьми ГЭС общей мощностью 4,7 ГВт.

Весной Минэнерго сообщало, что определило перечень наиболее проработанных проектов новых гидроэлектростанций, ГЭС могут быть построены в 2035-2050 годах. Как пояснял замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс, основная проблема со строительством ГЭС — определение источников финансирования, поскольку энергорынок может получить слишком большую нагрузку из-за больших капитальных вложений и длительного срока строительства. Министерство, по словам замминистра, прорабатывает комплексный механизм поиска источников финансирования, поскольку ГЭС используются не только в энергетических целях, это и в транспортных, и сельхозяйственных.

Проработка плана строительства ГЭС ведется в соответствии с поручением президента в целях сохранения низкоуглеродного энергобаланса электроэнергетики.