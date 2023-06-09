"Росатом" будет продвигаться на мировых рынках, заявил Лихачев
Лихачев: "Росатом" будет продвигаться на мировых рынках, несмотря на планы США и Британии
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СОЧИ, 9 июн — ПРАЙМ. "Росатом" намерен продвигаться на мировом атомном рынке, несмотря на планы США и Великобритании вытеснить Россию, сообщил РИА Новости глава госкорпорации Алексей Лихачев.
"Росатом" будет продолжать работать, эти разного рода союзы достаточно регулярно возникают, с той же регулярностью исчезают, а "Росатом" будет двигаться вперед, постольку поскольку мы имеем конкурентное предложение фактически по всему спектру ядерного спроса", — отметил он.
Ранее Белый дом рассказал о новом экономическом партнерстве США и Великобритании, направленном на противодействие России в атомной сфере.
https://1prime.ru/energy/20230609/840793745.html
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