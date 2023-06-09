СОЧИ, 9 июн — ПРАЙМ. "Росатом" намерен продвигаться на мировом атомном рынке, несмотря на планы США и Великобритании вытеснить Россию, сообщил РИА Новости глава госкорпорации Алексей Лихачев. Песков рассказал о недобросовестной конкуренции в атомной отрасли

"Росатом" будет продолжать работать, эти разного рода союзы достаточно регулярно возникают, с той же регулярностью исчезают, а "Росатом" будет двигаться вперед, постольку поскольку мы имеем конкурентное предложение фактически по всему спектру ядерного спроса", — отметил он.

Ранее Белый дом рассказал о новом экономическом партнерстве США и Великобритании, направленном на противодействие России в атомной сфере.