МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Средняя розничная цена газомоторного топлива в России выросла в мае по сравнению с апрелем на 25,6 процента, свидетельствуют материалы Росстата. Рост индийского спроса на топливо: дефицит нефти будет серьезным

"В мае цены на газовое моторное топливо выросли на 25,6 процента, бензин автомобильный — на 1,0 процента, дизельное топливо — на 0,1 процента", — говорится в материалах ведомства. Разбивку по видам газомоторного топлива (сжиженный природный газ, компримированный природный газ, сжиженные углеводородные газы) Росстат не приводит.

По расчетам Росстата, прирост стоимости газомоторки в мае был самым существенным в категории непродовольственных товаров.

Минэнерго РФ в мае объясняло выявленный в некоторых регионах России рост цен на сжиженный углеводородный газ (СУГ) особенностями ценообразования, а не проблемами на рынке. На них, в отличие от бензина и дизельного топлива, не установлен акциз, поэтому цены на СУГ существенно ниже, но при этом более подвержены колебаниям.

Вместе с тем министерство рекомендовало владельцам газовых автомобилей обратить внимание на другой вид газомоторного топлива — компримированный природный газ (КПГ), цена на который более стабильная, чем на СУГ. Также Минэнерго рекомендовало компаниям увеличить объёмы продажи СУГ через биржу, отметив, что внутренний рынок полностью обеспечен всеми видами топлива.