МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Запорожская АЭС (ЗАЭС) до сих пор может продолжать забор воды из Каховского водохранилища, заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). СМИ назвали негативные последствия подрыва Каховской ГЭС для Британии

Отмечается, что "при текущей высоте водохранилища в районе Запорожской ТЭС (ЗТЭС) водяные насосы продолжают работать".

"Однако в настоящее время они не эксплуатируются постоянно, так как и канал ЗТЭС, и большой пруд-охладитель возле ЗАЭС заполнены и имеют достаточные запасы воды для охлаждения в течение нескольких месяцев", — говорится в сообщении.

По данным агентства, уровень воды в водохранилище у ЗТЭС понизился с 17 до 11,27 метра. При этом он продолжает падать, что может привести к разнице в два метра по сравнению со всеми остальными районами водохранилища.

Эксперты МАГАТЭ заявили, что смогут точно узнать о причинах расхождения в уровнях воды только в случае получения доступа к ЗТЭС.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ЗТЭС играет ключевую роль в обеспечении безопасности ЗАЭС, находящейся неподалеку.

Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды.

Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить воды Крым, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Регион с 30 сентября 2022 года вошел в состав России по итогам референдума.