СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн — ПРАЙМ. Необходимые технические работы, связанные с гидроизоляцией проведены на Запорожской АЭС для сохранения уровня воды в пруду-охладителе, сообщил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. Уровень воды в пруду-охладителе на ЗАЭС обеспечен

"Ситуация с водой на ЗАЭС мониторится. Были предприняты меры по укреплению шандоров. За счет мер, связанных с гидроизоляцией, на сегодняшний день уровень воды в пруду-охладителе поддерживается на должном уровне", — сказала Карчаа в эфире "Россия 24".

Он добавил, что передвижная насосная станция находится в пути со Смоленской АЭС на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) для нужд по водообеспечению.

"Со Смоленской атомной станции идет (на ЗАЭС) передвижная насосная станция, которая в состоянии откачивать воду даже из душа. За счет этого мы получим еще источник пополнения (воды)", – сказал он и добавил, что на самый крайний случай для поддержания уровня воды в пруду – охладителе можно использовать питьевую воду из скважин, которая уже добывается для водоснабжения Энергодара.

"Уже организована работа по получению воды из так называемых артезианских скважин, результат будет совсем скоро, получим такой источник дополнительный водоснабжения (для ЗАЭС)", — сказал Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".