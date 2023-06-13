ВАШИНГТОН, 13 июн — ПРАЙМ. США считают, что каждая страна должна принимать самостоятельное решение относительно импорта энергоресурсов, в том числе, из России, поскольку Вашингтон не вводил санкций против их экспорта из РФ, заявил во вторник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. Йеллен: доля альтернативных доллару активов в резервах будет возрастать

"Мы всегда были ясны, что каждая страна должна делать свой собственный выбор относительно своего импорта энергетики", — сообщил он журналистам на вопрос о наличии ограничений на импорт российских энергоресурсов.

Миллер добавил, что США находятся в координации со своими союзниками и партнерами для снижения влияния российских продаж в том, что касается действующего потолка цен на нефть и нефтепродукты из РФ.

"Соединенные Штаты не вводили санкций против российского экспорта энергетики в другие страны", — подчеркнул он.

Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин своим указом запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.