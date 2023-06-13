Госдепартамент США: каждая страна должна сама решать, импортировать ли сырье из России
ВАШИНГТОН, 13 июн — ПРАЙМ. США считают, что каждая страна должна принимать самостоятельное решение относительно импорта энергоресурсов, в том числе, из России, поскольку Вашингтон не вводил санкций против их экспорта из РФ, заявил во вторник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
"Мы всегда были ясны, что каждая страна должна делать свой собственный выбор относительно своего импорта энергетики", — сообщил он журналистам на вопрос о наличии ограничений на импорт российских энергоресурсов.
Миллер добавил, что США находятся в координации со своими союзниками и партнерами для снижения влияния российских продаж в том, что касается действующего потолка цен на нефть и нефтепродукты из РФ.
"Соединенные Штаты не вводили санкций против российского экспорта энергетики в другие страны", — подчеркнул он.
Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин своим указом запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
https://1prime.ru/energy/20230613/840817515.html