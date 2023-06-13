ВЕНА, 13 июн — ПРАЙМ. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что, возможно, он в ближайшие дни отправится в Россию, чтобы обсудить ситуацию на Запорожской АЭС. "Росэнергоатом" рассказал о гидроизоляции бассейна-охладителя на ЗАЭС

"Это очень возможно, что я отправлюсь в Россию. Не прямо сейчас, но в ближайшие несколько дней или недель", — сказал Гросси журналистам по итогам его встречи с Владимиром Зеленским на Украине, комментируя ситуацию на ЗАЭС. Он пояснил, что МАГАТЭ должно вести переговоры с обеими сторонами, "в противном случае было бы сложно".

Гендиректор Агентства также отметил, что ситуация на АЭС сейчас достаточно не стабильная. "Но мы надеемся, все будет в порядке", — отметил Гросси.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси предложил Совету Безопасности ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак на станцию, не размещать там тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для нападений, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих данные принципы.