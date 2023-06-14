БЕРЛИН, 14 июн — ПРАЙМ. Берлин намерен путем диверсификации снижать зависимость в области поставок энергоресурсов, говорится в стратегии национальной безопасности Германии. Германия опровергла информацию WSJ о подрыве "Северных потоков"

"Критические зависимости в стратегически важных областях должны быть целенаправленно сокращены, чтобы сохранить и расширить нашу собственную способность действовать в глобальном контексте без ущерба для экономической открытости и инновационной мощи Германии", — отмечается в документе.

Его авторы уточняют, что цель германской стороны заключается в том, чтобы экономическая взаимозависимость не имела пагубных последствий для безопасности страны. "Поэтому мы будем снижать существующие критические зависимости и риски концентрации и предотвращать новые путем диверсификации", — пояснили составители стратегии.

По их словам, глобальные рынки меняются из-за растущего спроса, вызванного цифровой и экологической трансформацией, а также геополитической напряженностью. В документе отмечается, что наличие сырья на мировом рынке в любой момент времени больше не гарантировано. Немцев предупредили о риске дефицита питьевой воды летом

"Поэтому важно сократить существующие односторонние зависимости, предотвратить возникновение новых, целенаправленно продвигать сырьевые проекты вместе с экономикой и создавать стратегические резервы. Хотя энергетический переход снижает зависимость от ископаемых видов топлива, Германия в обозримом будущем останется импортером энергии", — уточнили авторы документа.

В этой связи правительство Германии стремится к тому, чтобы энергоснабжение было без выбросов углекислого газа и в то же время "надежным и доступным". "При этом оно полагается на технологические инновации, диверсификацию источников снабжения и по возможности закупает стратегически важное сырье у надежных партнеров", — пояснили составители стратегии.

Кроме того, отмечается, что сокращение зависимостей "может быть успешным только в сотрудничестве с большим количеством надежных партнеров и союзников". "Мы будем целенаправленно активизировать и расширять это сотрудничество на двусторонней основе, в ЕС и на многосторонней основе", — заключили авторы стратегии.