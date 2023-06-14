МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Кремль видит варианты вбросов по подрывам российских трубопроводов "Северные потоки" и оценивает эти версии как заслуживающие внимания. При этом Россия не исключает, что новые варианты расследования являются попыткой отвлечь от настоящих заказчиков. Об этом в среду заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Песков прокомментировал линию США и Британии на сдерживание России

"Разумеется, мы самым тщательным образом фиксируем различные сливы вбросы информации, которые появляются то там, то сям в медийном пространстве вокруг темы террористического акта и террористической диверсии на "Северных потоках", — отметил представитель Кремля.

Он добавил, что каждая версия, которая появляется в медиапространстве, заслуживает внимания.

"Мы не можем исключать, что вся эта информация вбрасывается специально, чтобы отвлечь внимание от истинных заказчиков этого террористического акта против международной критически важной инфраструктуры", — пояснил он.

Песков добавил, что России до сих пор не предоставили возможности участвовать в расследовании по ЧП.

"Мы, к сожалению, по-прежнему не имеем возможности быть частью следственного процесса, следственных действий. Нас туда не допускают. И мы по-прежнему настаиваем на том, что должно быть абсолютно транспарантное и инклюзивное следствие, международное, с тем, чтобы выяснить заказчиков и исполнителей этого международного преступления", — добавил пресс-секретарь.