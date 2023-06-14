СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — ПРАЙМ. Планы и необходимость консервации Запорожской АЭС на длительный срок или снятия ее с эксплуатации на данный момент отсутствуют, вопрос сокращения персонала не рассматривается, сообщается в официальном телеграм-канале станции. Гросси заявил о планах посетить Россию для обсуждения ситуации на ЗАЭС

"На данный момент отсутствуют планы и необходимость консервации АЭС на длительный срок или снятия ее с эксплуатации, а также не рассматриваются вопросы прекращения приема или сокращения количества персонала ЭО ЗАЭС", — говорится в сообщении.

На настоящий момент Запорожская АЭС находится в безопасном состоянии, отмечается в сообщении. Пять блоков находятся в состоянии "холодный останов", один — в состоянии "горячий останов", нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не зафиксировано.

Гидротехнические сооружения ЗАЭС работают штатно, запасов воды в пруду-охладителе достаточно для обеспечения безопасной эксплуатации АЭС даже при условии полного прекращения подпитки, отмечается в сообщении

Системы водоснабжения города Энергодар функционируют в штатном режиме, подготовка к отопительному сезону ведется в соответствии с графиком, отмечено в сообщении.