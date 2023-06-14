На ЗАЭС не видят необходимости в консервации станции на длительный срок
На Запорожской АЭС пока не видят необходимости в консервации станции на длительный срок
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — ПРАЙМ. Планы и необходимость консервации Запорожской АЭС на длительный срок или снятия ее с эксплуатации на данный момент отсутствуют, вопрос сокращения персонала не рассматривается, сообщается в официальном телеграм-канале станции.
"На данный момент отсутствуют планы и необходимость консервации АЭС на длительный срок или снятия ее с эксплуатации, а также не рассматриваются вопросы прекращения приема или сокращения количества персонала ЭО ЗАЭС", — говорится в сообщении.
На настоящий момент Запорожская АЭС находится в безопасном состоянии, отмечается в сообщении. Пять блоков находятся в состоянии "холодный останов", один — в состоянии "горячий останов", нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не зафиксировано.
Гидротехнические сооружения ЗАЭС работают штатно, запасов воды в пруду-охладителе достаточно для обеспечения безопасной эксплуатации АЭС даже при условии полного прекращения подпитки, отмечается в сообщении
Системы водоснабжения города Энергодар функционируют в штатном режиме, подготовка к отопительному сезону ведется в соответствии с графиком, отмечено в сообщении.
https://1prime.ru/energy/20230614/840825571.html
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