С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — ПРАЙМ. Разрушение Каховской ГЭС не повлияет на работу Запорожской АЭС, даже если уровень воды в водохранилище опустится ниже 10 метров — на этот случай для забора воды есть артезианские скважины, сообщил РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. На ЗАЭС не видят необходимости в консервации станции на длительный срок

"На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что эта экологическая катастрофа (разрушение Каховской ГЭС — ред.) на сейчас не влияет на работу станции. Мы ссылаемся в данном случае на заключение специалистов", — сказал Балицкий на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, на сегодняшний день станция работает в "условно штатном" режиме, вырабатывает электричество только для своих нужд.

"Уровень воды упал сейчас до 11,34 метра, а до прорыва плотины было 18 метров. Этого (нынешнего — ред.) уровня достаточно, чтобы станция могла брать воду на охлаждение контуров. До 10 метров проблемы вообще нет, ниже — будет сложно, но советское наследие позволяет нам даже не пользоваться вообще Каховским водохранилищем с точки зрения забора воды — мы можем брать воду из артезианских скважин", — объяснил глава региона.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.