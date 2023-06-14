СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — ПРАЙМ. Киевские власти не заинтересованы в ядерной безопасности на Запорожской АЭС, заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. Разрушение Каховской ГЭС не остановит работу ЗАЭС, заявили в регионе

"Для киевского режима, для их спонсоров, для тех, кто сценарирует их поведение, потому что украинский режим уже давно не субъектный, ядерная безопасность интересна меньше всего, поэтому очень много имитации вокруг ядерной безопасности", — сказал Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, если бы ядерная безопасность действительно была бы в приоритете у Киева, то по атомной станции никогда бы не стреляли.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.