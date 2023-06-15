Минэнерго оценило влияние санкций на маршруты мировой энергетики
Минэнерго: санкции вывели из действия самые эффективные маршруты мировой энергетики
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Санкции и переориентация поставок вывели из действия наиболее эффективные маршруты для мировой энергетики, заявил в рамках ПМЭФ первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин.
"Санкции и политика против рыночной конкуренции вывели наиболее эффективные, короткие и выгодные маршруты", — сказал он, выступая на сессии "Энергетика XXI века: вызовы настоящего — возможности будущего".
Он отметил, что если раньше российская нефть шла потребителю около 10 дней, то сейчас этот срок увеличился от 30 до 45 дней. "Потребитель становится заложником политических игр и нерационального планирования", — заключил первый замминистра энергетики.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://1prime.ru/energy/20230615/840837654.html
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