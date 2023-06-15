С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Санкции и переориентация поставок вывели из действия наиболее эффективные маршруты для мировой энергетики, заявил в рамках ПМЭФ первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин. В Германии нашли способ снижения зависимости от поставок энергоресурсов

"Санкции и политика против рыночной конкуренции вывели наиболее эффективные, короткие и выгодные маршруты", — сказал он, выступая на сессии "Энергетика XXI века: вызовы настоящего — возможности будущего".

Он отметил, что если раньше российская нефть шла потребителю около 10 дней, то сейчас этот срок увеличился от 30 до 45 дней. "Потребитель становится заложником политических игр и нерационального планирования", — заключил первый замминистра энергетики.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.