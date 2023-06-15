Западное давление на "Росатом" перешло запредельные формы, заявил Лихачев
Глава "Росатома" Лихачев оценил давление на компанию странами Запада как запредельное
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Западное давление на "Росатом" перешло запредельные формы, его партнерам навязывают невыгодные решения, заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
"С учетом событий последних лет, последнего года особенно, давление возросло. Оно перешло уже, на мой взгляд, запредельные формы, когда осознанно навязываются нашим партнерам технологически менее эффективные решения и кратно более дорогие", — сказал Лихачев, выступая на сессии по развитию энергетики в рамках Петербургского международного экономического форума.
В странах, не поддерживающих западные санкции, населения в разы больше, чем в тех, кто вводит санкции, отметил он.
"В моем понимании совершенно четкое соотношение — семь миллиардов к одному (миллиарду человек — ред.). И это возможность для нас в дальнейшем развивать свое присутствие на мировом рынке… Атомная энергетика перестала быть уделом стран "золотого миллиарда", — добавил Лихачев.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://1prime.ru/energy/20230615/840838714.html
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