С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Западное давление на "Росатом" перешло запредельные формы, его партнерам навязывают невыгодные решения, заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. Сийярто: тема энергопоставок не относится к политике

"С учетом событий последних лет, последнего года особенно, давление возросло. Оно перешло уже, на мой взгляд, запредельные формы, когда осознанно навязываются нашим партнерам технологически менее эффективные решения и кратно более дорогие", — сказал Лихачев, выступая на сессии по развитию энергетики в рамках Петербургского международного экономического форума.

В странах, не поддерживающих западные санкции, населения в разы больше, чем в тех, кто вводит санкции, отметил он.

"В моем понимании совершенно четкое соотношение — семь миллиардов к одному (миллиарду человек — ред.). И это возможность для нас в дальнейшем развивать свое присутствие на мировом рынке… Атомная энергетика перестала быть уделом стран "золотого миллиарда", — добавил Лихачев.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.