С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Газопровод "Турецкий поток" обеспечивает надежные поставки газа в Европу, важно обеспечить их безопасность, заявил глава МИДа Венгрии Петер Сийярто на полях ПМЭФ. ВЭБ ожидает снижение экспорта из России по итогам 2023 года

"Мы должны быть чрезвычайно осторожны, чтобы обеспечить безопасность газопровода "Турецкий поток", потому что газопровод "Турецкий поток" дает гарантию надёжности поставок газа нам… поэтому я думаю, что общая ответственность Европы — защищать свою критически важную инфраструктуру", — сказал Сийярто журналистам.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.