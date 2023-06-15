МАГАТЭ продолжит оценивать ситуацию на Запорожской АЭС
Глава МАГАТЭ Гросси будет продолжать оценивать ситуацию на ЗАЭС, инспекторы останутся на объекте
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ЭНЕРГОДАР, 15 июн — ПРАЙМ. МАГАТЭ продолжит работу по оценке ситуации на ЗАЭС, инспекторы организации останутся на объекте, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе посещения станции в четверг.
"Я разговаривал с руководством (станции — ред.), они рассказали о своих планах. Инспекторы будут продолжать оставаться здесь", — сказал он журналистам.
По словам Гросси, "работа по оценке ситуации будет продолжаться".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://1prime.ru/energy/20230615/840840172.html
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