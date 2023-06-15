МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. «Россети» и «Завод НАРТИС» договорились о сотрудничестве для развития электротехнической промышленности.

«Россети» и «Завод НАРТИС» заключили соглашение о сотрудничестве в области стандартизации, разработки и внедрения инновационного оборудования отечественного производства и обеспечения потребности отрасли в замещении импортной продукции.

Документ подписали заместитель генерального директора ПАО «Россети» Елена Андреева и генеральный директор «Завода НАРТИС» Олег Владимиров на Петербургском международном экономическом форуме.

Стороны создадут рабочую группу для подготовки предложений по совершенствованию законодательства в данной области, а также будут взаимодействовать по вопросам, связанным с созданием отечественной электронной компонентной базы в интеллектуальных системах учета электроэнергии.

«Россети» являются крупным потребителем новых отечественных решений российской микроэлектронной промышленности. При этом, особое внимание мы уделяем импортозамещению компонентной базы. Наша совместная работа внесет существенный вклад в устойчивое развитие российской электроники», – прокомментировала событие Андреева.

«Завод НАРТИС» запущенный в 2022 году, уже имеет опыт сотрудничества с компаниями группы «Россети». Благодаря соглашению мы получаем дополнительный стимул к расширению масштабов производства за счет проведения новых НИОКР силами нашего научно-технического центра. Это позволит создавать электронную компонентную базу для других видов электротехнической продукции, применяемой в сфере энергетики и соответствующей требованиям законодательства о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации», – добавил Владимиров.

Всего в Группе «Россети» установлено более 6,1 млн современных приборов учета (более 30% всех точек коммерческого учета).

«Россети» — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Имущественный комплекс «Россетей» включает 43 дочерних и зависимых общества. В состав Группы «Россети» входят такие ДЗО как «Россети Юг», «Россети Тюмень», «Россети Центр и Приволжье», «Россети Московский регион», «Россети Сибирь» и другие.