ПЕКИН, 16 июн — ПРАЙМ. Партнерство в энергетики — один из ключевых приоритетов сотрудничества России и Китая, заявил в пятницу посол России в Китае Игорь Моргулов. Посол в Китае заявил о провале планов по подрыву российской экономики

"Один из ключевых приоритетов — партнерство в энергетике. Наша страна занимает первое место по поставкам нефти в Китай. Растут объемы закупок партнерами отечественного природного и сжиженного газа, угля", — сказал Моргулов, выступая на 13-й ярмарке зарубежных инвестиций Китая в Пекине.

По его словам, другая стратегическая сфера общих интересов — атомная энергетика, в том числе строительство реакторов российского дизайна.

"Важно, что все соответствующие договоренности четко исполняются. Мы также готовы участвовать в совместной реализации крупных проектов в сфере возобновляемых источников энергии. И, конечно, продолжим поставки углеводородов — на долгосрочной и взаимовыгодной основе", — сказал посол.

"Перспективное направление (российско-китайского — ред.) сотрудничества — аграрное производство. Двусторонняя торговля сельхозпродукцией растет опережающими темпами", — добавил дипломат.

По его словам, в прошлом году товарообмен сельхозпродукцией вырос на 42%, превысив шесть миллиардов долларов. А по итогам первых четырех месяцев этого года темпы роста превысили 100%, а объем товарооборота достиг трех миллиардов долларов.

"Убежден, что это только начало большого пути. Российские аграрии готовы существенно нарастить экспорт своей продукции на китайский рынок, расширить спектр поставляемых товаров растительного и животного происхождения", — подчеркнул Моргулов.