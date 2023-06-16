С.- ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Энергопотребление в России с начала года выросло на 0,6%, рост с начала июня составил 1,3%, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. США оценили риски энергодефицита Европы в зимний период

"Рост энергопотребления в РФ с начала года составил 0,6%, с начала месяца — 1,3%",- сообщил министр энергетики.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.