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2023
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Шульгинов оценил рост энергопотребления в России с начала года
Энергетика
Новости
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Энергопотребление в России с начала года выросло на 0,6%, рост с начала июня составил 1,3%, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. "Рост... ПРАЙМ, 16.06.2023
энергетика, новости, николай шульгинов, энергетика, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Энергопотребление в России с начала года выросло на 0,6%, рост с начала июня составил 1,3%, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.
"Рост энергопотребления в РФ с начала года составил 0,6%, с начала месяца — 1,3%",- сообщил министр энергетики.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.