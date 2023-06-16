Россия и Китай обсудили совместные энергетические проекты
Глава Минэнерго Шульгинов обсудил с главой совдира китайской CNPC совместные проекты
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МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов обсудил с председателем совета директоров Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Дай Хоуляном совместные энергопроекты, сообщило правительство России.
"Глава Минэнерго Николай Шульгинов обсудил с председателем совета директоров Китайской национальной нефтегазовой корпорации Дай Хоуляном совместные реализуемые проекты. Министр отметил, что российская сторона сотрудничает с китайскими партнерами по поставкам и переработке нефти, поставкам природного газа и СПГ", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/energy/20230616/840846948.html
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