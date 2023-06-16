С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Доля атомной генерации в общем энергобалансе России к середине 2030-х годов, как ожидается, вырастет до 22-23% с нынешних 20%, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Западное давление на "Росатом" перешло запредельные формы, заявил Лихачев

"К середине 2030-х годов это будет 22-23%", — сказал Лихачев, выступая в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме. Сейчас доля атомной генерации в РФ оставляет 20%.

По словам Лихачева, это прогноз, а реальная картина — "уравнение со многими неизвестными", будет зависеть от разных факторов. Тем не менее, к 2045 году по поручению президента РФ долю атомной генерации в общем энергобалансе страны предстоит нарастить до 25%, подчеркнул глава "Росатома".

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.